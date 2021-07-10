Пассажирка Надежда Майна рассказала, что села в Днепре в поезд № 731 сообщением Запорожье – Киев. Однако ее 86 места в вагоне просто не нашлось.

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По словам девушки, таких пассажиров было около 10 в каждом вагоне. Дело в том, что Укрзализныця заменила подвижной состав на другой, с короткими вагонами.

Что делали пассажиры

Майна отметила, что у пассажиров осталось несколько вариантов действий:

временно сесть на свободное место до появления пассажира с билетом на него,

приспособиться в другом вагоне,

ехать в Киев стоя.

Девушка рассказала, что в результате пассажиры сели на местах в разных вагонах.

Имеет ли Укрзализныця "хотя бы минимальное уважение к тем, кто пользуется ее услугами", и есть ли у пассажира какие-то гарантии, что ему будет предоставлена ​​услуга, согласно купленному билету

– возмутилась пассажирка.

Почему заменили поезд

Проводник объяснил, что эксцесс произошел из-за поломки нужного поезда. Поэтому Укрзализныця заменила состав на другой.

Майна подытожила, что после инцидента остался неприятный осадок. Она подчеркнула, что хотелось, чтобы следующие путешествия были более предсказуемыми.