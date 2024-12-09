Полка едва не прибила пассажирку в поезде "Киев – Варшава": как отреагировали в Укрзализныце

В одном из вагонов поезда "Киев – Варшава" внезапно обвалилась верхняя полка. Она чудом не травмировала пассажирку, которая была внизу.

По словам очевидцев, полка обвалилась во время того, как пассажирка пыталась занять свое место на ней. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой Киев ИНФО.

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Что повлекло падение полки

В соцсетях предполагают, что полка могла обвалиться из-за "потерянного болтика". К счастью, женщина, сидевшая внизу, вовремя отскочила и не травмировалась.

Инцидент произошел 7 декабря, а уже на следующий день в Укрзализныце прокомментировали этот случай. Там объяснили, что все полки исправны, но для того, чтобы их разложить, нужно обратиться к проводнику. Это связано с тем, что вагоны типа "риц" имеют очень своеобразные системы крепления на двух кронштейнах.

Нашему проводнику понадобилось примерно 4 секунды, чтобы провести мастер-класс по синхронному закреплению кронштейнов. Фэнтези о потерянном болтике интересное, но наши специалисты еще не придумали, зачем в этой конструкции болтик,

– говорят в Укрзализныце.

Там объяснили, что падение полки произошло вследствие того, что один из кронштейнов остался "сиротливо незакрепленным".