За словами очевидців, полиця обвалилася під час того, як пасажирка намагалася зайняти своє місце на ній. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням Київ ІНФО.

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Що спричинило падіння полиці

У соцмережах припускають, що полиця могла обвалитися через "загублений болтик". На щастя, жінка, що сиділа внизу, вчасно відскочила та не травмувалася.

Інцидент стався 7 грудня, а вже на наступний день в Укрзалізниці прокоментували цей випадок. Там пояснили, що усі полиці справні, але для того, щоб їх розкласти, потрібно звернутися до провідника. Це пов'язано з тим, що вагони типу "ріц" мають дуже своєрідні системи кріплення на двох кронштейнах.

Нашому провідникові знадобилося приблизно 4 секунди, щоби провести майстерклас із синхронного закріплення кронштейнів. Фентезі про загублений болтик цікаве, але наші фахівці ще не придумали, навіщо в цій конструкції болтик,

– кажуть в Укрзалізниці.

Там пояснили, що падіння полиці сталося внаслідок того, що один з кронштейнів залишився "сиротливо незакріпленим".