Временные изменения в движении поездов на Буковине: Укрзализныця сообщила обновленный график

С 17 по 20 декабря железнодорожники будут проводить важные ремонтные работы на направлении Коломыя – Черновцы. Это временно повлияет на маршрут движения пассажирских и пригородных поездов.

Конечной станцией некоторых поездов в период с 16 до 19 декабря станет Ивано-Франковск, передает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.

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Какие поезда будут курсировать по измененному маршруту

Изменения в движении произойдут в таких пассажирских поездах:

№ 7 / 8 Киев – Черновцы;

№ 136 / 135 Одесса – Черновцы;

№ 145 / 146 Харьков – Черновцы (по дням курсирования);

№ 115 / 116 Запорожье – Черновцы (по дням курсирования).

В обратные рейсы эти поезда будут отправляться из Ивано-Франковска.

Кроме этого, отменены пригородные поезда:

№ 6470/6469 Черновцы - Коломыя - Черновцы из Коломыи: 16, 17, 18, 19 декабря, из Черновцов: 17, 18, 19, 20 декабря;

№ 6472/6471 Черновцы - Коломыя - Черновцы из Черновцов и Коломыи: 17, 18, 19, 20 декабря;

№ 6473/6474 Черновцы - Вадул-Сирет - Черновцы из Черновцов и Вадул-Сирета: 17, 18, 19, 20 декабря.

Там также напомнили о новых возможностях путешествий во внутреннем и международном сообщениях для Черновцов. В частности, вскоре стартует ежедневный международный маршрут Черновцы – Рава-Русская – Варшава с пересадкой в Раве-Русской. Также уже открыта продажа билетов на новый поезд Черновцы – Харьков.

Кроме этого, к зимним праздникам Укрзализныця планирует назначить дополнительный поезд из столицы в Черновцы.

