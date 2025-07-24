Укрзализныця усиливает проверку документов при посадке: что нужно знать пассажирам

Укрзализныця реагирует на жалобы пассажиров относительно случаев, когда билеты оформляли на чужое имя. Теперь проверки будут более тщательными, а проводники получили новые инструкции.

Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на Укрзализныцю. Укрзализныця объявила об усилении контроля документов при посадке в поезда.

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Не пустят в поезд с чужим билетом

Причиной такого шага стал ряд обращений от граждан, которые сообщали о случаях ненадлежащей проверки данных пассажиров поездными бригадами – в частности, о совпадении имени в билете и в документе, удостоверяющем личность.

Согласно сообщению компании, отныне контроль будет более строгим и системным. На отдельных станциях будут работать выборочные группы военизированной охраны, которые будут проверять документы при посадке. В то же время проводники поездов получили дополнительные указания сверять имя в билете с данными паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.

Мы стремимся дать каждому честному украинскому пассажиру возможность беспрепятственно приобрести билет в нужном направлении,

– отметили в Укрзализныце.

В компании напоминают, что уже более двух лет работают инструменты контроля билетов:

для приобретения билетов на популярные международные рейсы нужна верификация через приложение "Дія";

сотни пассажиров, которые пытались сесть в поезд с билетами, оформленными на чужое имя, не были допущены к посадке;

онлайн-платформы, в частности OLX, помогают блокировать мошенников, которые продают фальшивые или чужие билеты.

Отдельно в УЗ отметили, что в пиковый сезон возрастает нагрузка на подвижной состав, ведь большая часть мест в поездах резервируется для военных, раненых, переселенцев, детских групп из прифронтовых регионов, а также для международной дипломатии.

Чтобы обеспечить потребности всех пассажиров, компания назначает дополнительные рейсы, оптимизирует имеющийся парк вагонов и начинает новый этап борьбы с перекупщиками.

Укрзализныця просит пассажиров с пониманием относиться к новым мерам безопасности и заранее готовить документы для проверки при посадке.