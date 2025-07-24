Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю. Укрзалізниця оголосила про посилення контролю документів під час посадки у поїзди.

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Не пустять у поїзд із чужим квитком

Причиною такого кроку стала низка звернень від громадян, які повідомляли про випадки неналежної перевірки даних пасажирів поїзними бригадами – зокрема, про збіг імені у квитку та в документі, що посвідчує особу.

Згідно з повідомленням компанії, відтепер контроль буде суворішим і системнішим. На окремих станціях працюватимуть вибіркові групи воєнізованої охорони, які перевірятимуть документи під час посадки. Водночас провідники поїздів отримали додаткові вказівки звіряти ім’я у квитку з даними паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу.

Ми прагнемо дати кожному чесному українському пасажиру можливість безперешкодно придбати квиток у потрібному напрямку,

– зазначили в Укрзалізниці.

У компанії нагадують, що вже понад два роки працюють інструменти контролю квитків:

для придбання квитків на популярні міжнародні рейси потрібна верифікація через застосунок Дія;

сотні пасажирів, які намагалися сісти у поїзд з квитками, оформленими на чуже ім’я, не були допущені до посадки;

онлайн-платформи, зокрема OLX, допомагають блокувати шахраїв, які продають фальшиві або чужі квитки.

Окремо в УЗ наголосили, що в піковий сезон зростає навантаження на рухомий склад, адже велика частина місць у поїздах резервується для військових, поранених, переселенців, дитячих груп із прифронтових регіонів, а також для міжнародної дипломатії.

Щоб забезпечити потреби всіх пасажирів, компанія призначає додаткові рейси, оптимізує наявний парк вагонів і починає новий етап боротьби з перекупниками.

Укрзалізниця просить пасажирів з розумінням ставитися до нових заходів безпеки та заздалегідь готувати документи для перевірки під час посадки.