Укрзализныця уволила проводников, требовавших деньги за места на эвакуационных поездах
Источник:телеграм-канал "Залізні зміни"
Пока люди пытаются убежать от обстрелов российских оккупантов в более безопасные регионы, есть те, кто наживаются на чужом горе.
Таких недобросовестных проводников обнаружили в Укрзализныце. По данным национального перевозчика, двое сотрудников УЗ брали деньги с беженцев.
Важно Эвакуационные поезда на 7 марта
То есть фактически они собирали деньги с людей, которые эвакуировались бесплатными поездами. Проводников поймали Силы внутренней службы Укрзализныци. Проводники Равнистов К. Е. и Песчанский требовали с беженцев плату за проезд в размере 1500 гривен с человека. Инцидент произошел в поезде 36 Одесса – Перемышль.
Проводники уже уволены, материалы передаем в правоохранительные органы.
Укрзализныця работает круглосуточно
Ранее журналист и экс нардеп Сергей Лещенко заявил, что Укрзализныця сейчас работает в режиме 24/7.
В таких экстремальных условиях 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. С момента агрессии в западном направлении Укрзализныця эвакуировала более миллиона пассажиров. Это настоящий героизм,
– заявил Лещенко.
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