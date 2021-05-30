На фоне улучшения ситуации с коронавирусом Укрзализныця восстанавливает международное сообщение с Австрией и Венгрией. Первый рейс "Киев – Вена" отправится 1 июня.

В пресс-службе государственного перевозчика отметили, что таким образом у пассажиров появилась прекрасная возможность начать свое лето с визита в эти страны.

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График рейса "Киев – Вена"

С 1 июня поезд рейса "Киев – Вена" будет курсировать ежедневно по следующему графику:

отправляться с Центрального киевского вокзала в 14:07, проходить через Будапешт (прибытие в 8:20) и прибывать в Вену в 11:21 следующего дня.

В обратном направлении (со 2 июня) поезд будет отправляться в 16:42 и прибывать в Киев в 17:22 следующего дня.

В ведомстве добавили, что билеты на поезд Киев – Вена можно приобрести в международных билетных кассах вокзалов.

Актуальную информацию о правилах въезда украинских граждан на территорию Австрии и Венгрии, а также граждан этих стран в Украину пассажиры могут узнать через официальные источники посольства Украины в Австрии и Венгрии и посольств этих стран в Украине,

– подытожили в УЗ.