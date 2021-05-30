У пресслужбі державного перевізника зазначили, що таким чином у пасажирів з'явилася чудова нагода розпочати своє літо з візиту в ці країни.

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Графік рейсу "Київ – Відень"

З 1 червня потяг рейсу "Київ – Відень" курсуватиме щоденно за наступним графіком:

відправлятиметься з Центрального київського вокзалу о 14:07, проходитиме через Будапешт (прибуття о 8:20) і прибуватиме до Відня об 11:21 наступного дня. У

зворотному напрямку (з 2 червня) потяг відправлятиметься о 16:42 і прибуватиме до Києва о 17:22 наступного дня.

В Укрзалізниці додали, що квитки на поїзд Київ – Відень можна придбати у міжнародних квиткових касах вокзалів.

Актуальну інформацію щодо правил в'їзду українських громадян на територію Австрії та Угорщини, а також громадян цих країн до України, пасажири можуть дізнатися через офіційні джерела посольств України в Австрії та Угорщині й посольств цих країн в Україні,

– підсумували в УЗ.

Зверніть увагу! Укрзалізниця на літній період відкрила додаткові рейси на море з низки українських міст. Вони почнуть курсувати вже з червня.