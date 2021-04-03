В Укрзализныце анонсировали восстановление маршрута № 77/78 Харьков — Мариуполь с 9 апреля. Поезд будет курсировать через день.

В железнодорожной компании отметили, что будет курсировать поезд предварительно до 28 мая. До тех пор Укрзализныця изучит спрос на этот маршрут.

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Если он будет популярным, то поезд из Харькова в Мариуполь станет регулярным.

Что известно о новом маршруте

Поезд № 77/78 позволит доехать между городами за 14 часов.

Из Харькова поезд будет отправляться по понедельникам, средам и пятницам.

Из Мариуполя – по вторникам, четвергам и воскресеньям.



Расписание из Харькова в Мариуполь / Скриншот сайта Укрзализныци