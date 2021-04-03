Укрзализныця возобновит поезд Харьков-Мариуполь: как он будет курсировать
В Укрзализныце анонсировали восстановление маршрута № 77/78 Харьков — Мариуполь с 9 апреля. Поезд будет курсировать через день.
Источник:Укрзализныця
В железнодорожной компании отметили, что будет курсировать поезд предварительно до 28 мая. До тех пор Укрзализныця изучит спрос на этот маршрут.
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Если он будет популярным, то поезд из Харькова в Мариуполь станет регулярным.
Что известно о новом маршруте
- Поезд № 77/78 позволит доехать между городами за 14 часов.
- Из Харькова поезд будет отправляться по понедельникам, средам и пятницам.
- Из Мариуполя – по вторникам, четвергам и воскресеньям.
Расписание из Харькова в Мариуполь / Скриншот сайта Укрзализныци
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