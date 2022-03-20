Да, уже с завтрашнего дня в Запорожье возобновится работа пригородного железнодорожного сообщения.

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В направлении Запорожья будут курсировать следующие поезда:

Запорожье-2 – Канцеровка – Запорожье-2

Запорожье-Левое – Запорожье-2

Днепр – Запорожье

Никополь – Запорожье – Никополь

Запорожье – Синельниково – Запорожье

Рейсы в направлении Запорожья не единственные, которые будут осуществляються на Приднепровской железной дороге 21 марта.

Будут курсировать и следующие пригородные поезда:

Днепр – Каменское – Днепр

Днепр – Пятихатки – Днепр

Пятихатки – Кривой Рог – Пятихатки

Кривой Рог – Апостолово – Кривой Рог

Пятихатки – Тимково – Пятихатки

Кривой Рог-Сорт – Кривой Рог-Гол – Кривой Рог-Сорт

Днепр – Кривой Рог – Днепр

Пятихатки – Рокувата – Пятихатки

Днепр – Чаплино – Днепр

Чаплино – Синельниково

Днепр – Межевая – Днепр

Чаплино – Межевая – Чаплино

Днепр – Покровск – Днепр

Днепр – Лозовая – Днепр

Лозовая – Синельниково

Синельниково – Днепр

Красноград – Днепр – Красноград

Апостолово – Днепро-Лоцманское – Апостолово

Пятихатки – Терны – Пятихатки,

Пятихатки – Красный Шахтер – Пятихатки

Кривой Рог – Ингулец – Кривой Рог

Никополь – Кривой Рог – Никополь

Никополь – Тимково – Никополь

Марганец – Никополь

Внимание! 21 марта из Луганской области, где оккупанты постоянно ведут обстрелы, Укрзализныця должна провести эвакуацию поездом.

Стоит знать – на Киевщине водителям запретили использовать видеорегистраторы: смотрите видео