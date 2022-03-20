Да, уже с завтрашнего дня в Запорожье возобновится работа пригородного железнодорожного сообщения.
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В направлении Запорожья будут курсировать следующие поезда:
- Запорожье-2 – Канцеровка – Запорожье-2
- Запорожье-Левое – Запорожье-2
- Днепр – Запорожье
- Никополь – Запорожье – Никополь
- Запорожье – Синельниково – Запорожье
Рейсы в направлении Запорожья не единственные, которые будут осуществляються на Приднепровской железной дороге 21 марта.
Будут курсировать и следующие пригородные поезда:
- Днепр – Каменское – Днепр
- Днепр – Пятихатки – Днепр
- Пятихатки – Кривой Рог – Пятихатки
- Кривой Рог – Апостолово – Кривой Рог
- Пятихатки – Тимково – Пятихатки
- Кривой Рог-Сорт – Кривой Рог-Гол – Кривой Рог-Сорт
- Днепр – Кривой Рог – Днепр
- Пятихатки – Рокувата – Пятихатки
- Днепр – Чаплино – Днепр
- Чаплино – Синельниково
- Днепр – Межевая – Днепр
- Чаплино – Межевая – Чаплино
- Днепр – Покровск – Днепр
- Днепр – Лозовая – Днепр
- Лозовая – Синельниково
- Синельниково – Днепр
- Красноград – Днепр – Красноград
- Апостолово – Днепро-Лоцманское – Апостолово
- Пятихатки – Терны – Пятихатки,
- Пятихатки – Красный Шахтер – Пятихатки
- Кривой Рог – Ингулец – Кривой Рог
- Никополь – Кривой Рог – Никополь
- Никополь – Тимково – Никополь
- Марганец – Никополь
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