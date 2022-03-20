Так, вже відзавтра у Запоріжжі відновиться робота приміського залізничного сполучення.
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У напрямку Запоріжжя курсуватимуть наступні потяги:
- Запоріжжя-2 – Канцерівка – Запоріжжя-2
- Запоріжжя-Ліве – Запоріжжя-2
- Дніпро – Запоріжжя
- Нікополь – Запоріжжя – Нікополь
- Запоріжжя – Синельникове – Запоріжжя
Рейси у напрямку Запоріжжя не єдині, які здійснюватимуться на Придніпровській залізниці 21 березня.
Курсуватимуть й такі приміські поїзди:
- Дніпро – Кам'янське – Дніпро
- Дніпро – П'ятихатки – Дніпро
- П'ятихатки – Кривий Ріг – П'ятихатки
- Кривий Ріг – Апостолове – Кривий Ріг
- П'ятихатки – Тимкове – П'ятихатки
- Кривий Ріг-Сорт – Кривий Ріг-Гол – Кривий Ріг-Сорт
- Дніпро – Кривий Ріг – Дніпро
- П'ятихатки – Рокувата – П'ятихатки
- Дніпро – Чаплине – Дніпро
- Чаплине – Синельникове
- Дніпро – Межова – Дніпро
- Чаплине – Межова – Чаплине
- Дніпро – Покровськ – Дніпро
- Дніпро – Лозова – Дніпро
- Лозова – Синельникове
- Синельникове – Дніпро
- Красноград – Дніпро – Красноград
- Апостолове – Дніпро-Лоцманське – Апостолове
- П'ятихатки – Терни – П'ятихатки,
- П'ятихатки – Червоний Шахтар – П'ятихатки
- Кривий Ріг – Інгулець – Кривий Ріг
- Нікополь – Кривий Ріг – Нікополь
- Нікополь – Тимкове – Нікополь
- Марганець – Нікополь
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