Работают инкогнито: Укрзализныця вводит маршалов безопасности на вокзалах и в поездах
Источник:Укрзализныця
Укрзализныця усиливает безопасность на вокзалах и поездах. В частности, вводят маршалов – работников ведомственной военизированной охраны.
Главная задача маршалов безопасности – контролировать ситуацию в пассажирских перевозках и своевременно реагировать в случае необходимости. Кстати, первые приступили к работе еще в сентябре, впрочем, работают они не публично.
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Что известно о маршалах безопасности
Интересно, что в отличие от своих коллег-хранителей, работающих на объектах железной дороги в служебной форме со всеми отличительными знаками, маршалы действуют не публично.
Это распространенная модель работы подразделений безопасности на авиационных маршрутах. Перед нашими маршалами, которые находятся в поездах и на вокзалах, стоит задача оценить риски и оперативно отреагировать на угрозу, которая может возникать во время путешествия пассажиров. Также это все специально подготовленные специалисты,
– подчеркнул председатель правления Укрзализныци Евгений Лященко.
Кстати, первые маршалы начали свою работу в сентябре. В частности, они уже следят за ситуацией на одном из популярных западных направлений, которое требует большего внимания для обеспечения безопасности пассажиров.
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Что этому предшествовало
- Из-за полномасштабного вторжения России Укрзализныця усилила контроль, в частности, на вокзалах.
- Сделали это, чтобы не допустить перевозки взрывоопасных и других не разрешенных для перевозки веществ и оружия без должного разрешения.
- Кроме того, в рамках реализации проекта "Железная безопасность" было введено сопровождение военизированной охраны в 9 пассажирских поездах.