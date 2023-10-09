Работают инкогнито: Укрзализныця вводит маршалов безопасности на вокзалах и в поездах

Укрзализныця усиливает безопасность на вокзалах и поездах. В частности, вводят маршалов – работников ведомственной военизированной охраны.

Главная задача маршалов безопасности – контролировать ситуацию в пассажирских перевозках и своевременно реагировать в случае необходимости. Кстати, первые приступили к работе еще в сентябре, впрочем, работают они не публично.

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Что известно о маршалах безопасности

Интересно, что в отличие от своих коллег-хранителей, работающих на объектах железной дороги в служебной форме со всеми отличительными знаками, маршалы действуют не публично.

Это распространенная модель работы подразделений безопасности на авиационных маршрутах. Перед нашими маршалами, которые находятся в поездах и на вокзалах, стоит задача оценить риски и оперативно отреагировать на угрозу, которая может возникать во время путешествия пассажиров. Также это все специально подготовленные специалисты,

– подчеркнул председатель правления Укрзализныци Евгений Лященко.

Кстати, первые маршалы начали свою работу в сентябре. В частности, они уже следят за ситуацией на одном из популярных западных направлений, которое требует большего внимания для обеспечения безопасности пассажиров.

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Что этому предшествовало