Головне завдання маршалів безпеки – контролювати ситуацію в пасажирських перевезеннях та своєчасно реагувати у разі потреби. До речі, перші розпочали роботу ще у вересні, втім, працюють вони непублічно.

Раніше Укрзалізниця запустила жіночі купе: на яких маршрутах вони є

Що відомо про маршалів безпеки

Цікаво, що на відміну від своїх колег-охоронців, які працюють на об'єктах залізниці у службовій формі з усіма знаками розрізнення, маршали діють непублічно.

Це розповсюджена модель роботи безпекових підрозділів на авіаційних маршрутах. Перед нашими маршалами, які інкогніто знаходяться в поїздах та на вокзалах, стоїть завдання оцінити ризики та оперативно відреагувати на загрозу, яка може виникати під час подорожі пасажирів. Також це всі спеціально підготовлені фахівці,

– підкреслив голова правління Укрзалізниці Євген Лященко.

До речі, перші маршали розпочали свою роботу у вересні. Зокрема, вони вже стежать за ситуацією на одному з популярних західних напрямків, який наразі потребує більшої уваги задля гарантування безпеки пасажирів.

Читайте також Провал розвідки та привид Війни Судного дня: чому Ізраїль застали зненацька та коли буде мир

Що цьому передувало