Укрзализныця запустила дополнительный эвакуационный поезд: куда можно поехать

Многие все еще стремятся доехать до западных регионов Украины после того, как Россия начала войну. На фоне этого Укрзализныця назначила дополнительный поезд для эвакуации.

Укрзализныця назначила этот поезд на среду, 16 марта.

Стоит внимания Гумконвой, который везет в Мариуполь продукты и медикаменты, до сих пор остается в Бердянске

Укрзализныця запустила дополнительный эвакуационный поезд

Это будет поезд Интерсити+, который будет следовать по маршруту Харьков – Львов. К тому же поезд №234/233 с сообщением Днепр – Чоп, который ходит по графику, отправится 16 июня по маршруту Запорожье – Днепр – Чоп. Из Запорожья поезд отправится в 18:00.

В Укрзализныце напомнили, что на сегодня все рейсы, которые едут в западные области Украины, являются бесплатными. Во время посадки приоритет отдается детям, женщинам и пожилым людям.

Подоляк о ситуации на переговорах с Россией: смотреть видео