Укрзализныця запустила "Дунайский экспресс"

21 ноября 2021 , 23:28
Читати новину українською

Источник:

Укрзализныця

На маршруте Измаил – Одесса открыли новый поезд. "Дунайский экспресс" – это современный дизель-поезд отечественного производства.

Официальный запуск нового поезда прошел 20 октября. Об этом рассказал председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.

Интересно Укрзализныця открыла продажу билетов на поезда, которые будут курсировать с 12 декабря

Мы запускаем совершенно новенькую модель пригородных перевозок. Благодаря совместным усилиям Укрзализныци, Одесской ОГА и облсовета с сегодняшнего дня на маршрут Одесса – Измаил выходит "Дунайский экспресс", который станет стартом мощного развития системы пригородных перевозок европейского образца в Украине,
– заявил Камышин.

К слову, инициативу с "Дунайским экспрессом" поддержал президент Владимир Зеленский.

Как будет курсировать новый поезд

Поезд №7002/7001 Одесса – Измаил будет отправляться из Одессы каждый день в 19:50 и прибывать в Измаил в 00:32. Обратно он будет исправляться в 01:29, а прибывать – в 06:11. Курсировать поезд будет ежедневно. Стоимость билета составит 189 гривен.

Экспресс будет делать остановки на станциях:

  • Белгород-Днестровский,
  • Кулевча,
  • Сарата,
  • Арциз,
  • Главани,
  • Дзинилор,
  • Котлобух.

Что известно о "Дунайском экспрессе"


Изготовили поезд на Крюковском вагоностроительном заводе ДПКР-3. Его максимальная скорость – 140 километров в час. В составе поезда есть 3 вагона и 170 мест. Поезд имеет современные элементы интерьера и экстерьера и приспособлен для перевозки маломобильного населения.
Автор: Софія Мінджоса