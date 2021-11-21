Укрзализныця запустила "Дунайский экспресс"
Источник:Укрзализныця
На маршруте Измаил – Одесса открыли новый поезд. "Дунайский экспресс" – это современный дизель-поезд отечественного производства.
Официальный запуск нового поезда прошел 20 октября. Об этом рассказал председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.
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Мы запускаем совершенно новенькую модель пригородных перевозок. Благодаря совместным усилиям Укрзализныци, Одесской ОГА и облсовета с сегодняшнего дня на маршрут Одесса – Измаил выходит "Дунайский экспресс", который станет стартом мощного развития системы пригородных перевозок европейского образца в Украине,
– заявил Камышин.
К слову, инициативу с "Дунайским экспрессом" поддержал президент Владимир Зеленский.
Как будет курсировать новый поезд
Поезд №7002/7001 Одесса – Измаил будет отправляться из Одессы каждый день в 19:50 и прибывать в Измаил в 00:32. Обратно он будет исправляться в 01:29, а прибывать – в 06:11. Курсировать поезд будет ежедневно. Стоимость билета составит 189 гривен.
Экспресс будет делать остановки на станциях:
- Белгород-Днестровский,
- Кулевча,
- Сарата,
- Арциз,
- Главани,
- Дзинилор,
- Котлобух.
Что известно о "Дунайском экспрессе"
Изготовили поезд на Крюковском вагоностроительном заводе ДПКР-3. Его максимальная скорость – 140 километров в час. В составе поезда есть 3 вагона и 170 мест. Поезд имеет современные элементы интерьера и экстерьера и приспособлен для перевозки маломобильного населения.