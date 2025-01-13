Страна сейчас в состоянии "не войны, но и не мира", – премьер Швеции

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон рассказал о ситуации в стране. По его словам, сейчас Швеция не находится в состоянии мира.

Такое заявление Кристерссон сделал во время своего выступления на ежегодной конференции по вопросам безопасности и обороны в городе Сален. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на SVT.

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Что заявил Кристерссон о ситуации в Швеции

Шведский премьер был первым спикером конференции и рассказал о вызовах своей страны в текущей геополитической ситуации.

Швеция не в состоянии войны. Но это также и не состояние мира,

– сообщил Кристерссон.

Он также упомянул о российской угрозе и заявил, что она является долгосрочной. В соответствии с этим, по словам премьера Швеции, оборонное планирование страны также должно быть долгосрочным.

Кристерссон отметил, что сейчас Швеция и соседние с ней страны сталкиваются с гибридными атаками, которые "осуществляются с помощью компьютеров, денег, дезинформации и угроз диверсионного характера".

Кроме этого, он вспомнил о рождественском инциденте с поврежденными подводными кабелями в Финском заливе и заявил, что Швеция и соседи страны не допустят, чтобы такие случаи случались снова.

В то же время Кристерссон добавил, что пока его страна не будет делать поспешных выводов и не будет выдвигать кому-то обвинений в диверсии, не имея на то достаточных доказательств.