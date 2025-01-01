Во Львове открыли улицу в честь Ирины Фарион

В июле 2024 года во Львове убили языковеда Ирину Фарион. 1 января 2025 года, в первый день нового года, в городе открыли улицу в честь общественного деятеля.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский городской совет и Zaxid.net. Заметим, это решение поддержали 43 депутата во время заседания городского совета.

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Что известно о появлении во Львове улицы в честь Ирины Фарион

Так, в честь погибшей Ирины Фарион переименовали улицу Техническую, пролегающую от улицы Матейко до стыка улиц Устияновича и Библиотечной. Она расположена неподалеку Львовской политехники, где языковед работала много лет.

Во время открытия улицы первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко отметил, что Ирина Фарион относится к людям, которые чеканят нашу независимость.

Когда обсуждали, какая улица могла бы достойно нести не так память, как будущее, не случайно выбрали эту. Она совсем рядом с центром города и политехникой. Многие люди будут помнить Ирину Дмитриевну. Она оставила у нас много воспоминаний об истории, вдохновения, решения, которые изменили благодаря ей,

– указал он.

Заместитель председателя ЛОВА Александр Кулепин добавил, что чествование памяти переименованием улицы является актом проявления уважения к человеку, который посвятил свою жизнь борьбе за украинский язык.

Открытие улицы в честь Ирины Фарион / фото ЛГС

Ранее в городе уже установили мемориальные таблицы в честь Ирины Фарионодна из них украшает дом на улице Масарика, где она жила, другая – фасад львовского лицея №75, в котором училась языковед.