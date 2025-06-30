Защищали Украину в небе: в Харькове две улицы назовут в честь погибших пилотов

В Харькове две улицы назовут в честь Героев Украины двух пилотов, которые вместе учились, были друзьями и погибли, защищая Украину от врага. Речь идет о Максиме Устименко и Алексее Меся.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на городского голову Харькова Игоря Терехова.

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Улицы Харькова назовут в честь двух пилотов

Имена Максима Устименко и Алексея Меся будут иметь две улицы Харькова. Игорь Терехов пока не сказал, какие именно улицы планируют переименовать, об этом сообщат позже. Но присвоение новых названий должны навсегда запечатлеть имена Героев в истории города.

Именно в Харькове Максим Устименко и Алексей Месь начали свою карьеру, учились и достигли звания офицеров.

Оба погибли в небе, героически защищая нас с вами, наш покой и наши дома,

– отметил Харьковский городской голова.

Жизнь Максима оборвалась в ночь на 29 июня, когда он выполнял боевую задачу по уничтожению вражеских целей. Алексей погиб 26 августа 2024 года, пилот не вернулся с последнего боевого вылета.

В Украине в разных городах Украины называют улицы в честь погибших защитников. Среди них – имена известных павших пилотов, которые защищали небо во время полномасштабной войны.