На улицах Мариуполя продолжаются бои: "азовцы" уничтожили танк и "Рысь" врага
Источник:телеграм "АЗОВ - Мариуполь"
Оккупанты продолжают обстреливать Мариуполь. Бойцы "Азова" уничтожили несколько единиц вражеской техники.
Соответствующую информацию рассказали в "Азове" по состоянию на 15 часов 18 марта. То есть на 23 день войны, которую Россия начала против Украины.
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В Мариуполе бойцы уничтожили вражескую технику
По состоянию на 15:00 (говорится о 18 марта – 24 канал) бойцами полка "Азов" была уничтожена вражеская техника, в частности: 1 танк и 1 боевая бронированная машина "Рысь", еще 1 танк был подбит,
– говорится в сообщении.
Также известно, что в городе и в дальнейшем продолжаются ожесточенные бои защитников Мариуполя с оккупантом. Бои идут и на улицах.
"Военнослужащие дают отпор врагу, который не прекращает атаки на Мариуполь своей артиллерией и авиацией. Борьба за украинский Мариуполь продолжается!"– сообщили в "Азове".
Какая ситуация в Мариуполе 18 марта – смотрите видео