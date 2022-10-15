Уличных боев в Бахмуте нет, держим оборону, – в ВСУ опровергли вражеские вбросы
15 октября 2022 , 20:33Читати новину українською
Источник:Суспільне
Россияне активно распространяют фейк, что на улицах Бахмута якобы продолжаются бои, а герои ВСУ – отступают. В то же время, эта информация не имеет ничего общего с реальностью.
Российские фейки опроверг Сергей Череватый – спикер восточной группировки войск. Украинские воины удерживают оборону города.
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Никаких уличных боев нет.
Бахмутское направление – среди самых горячих
Череватый рассказал, что Бахмутское и Авдеевское направления – самые горячие участки.