Уличных боев в Бахмуте нет, держим оборону, – в ВСУ опровергли вражеские вбросы

15 октября 2022 , 20:33
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Источник:

Суспільне

Россияне активно распространяют фейк, что на улицах Бахмута якобы продолжаются бои, а герои ВСУ – отступают. В то же время, эта информация не имеет ничего общего с реальностью.

Российские фейки опроверг Сергей Череватый – спикер восточной группировки войск. Украинские воины удерживают оборону города.

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Никаких уличных боев нет.

Бахмутское направление – среди самых горячих

Череватый рассказал, что Бахмутское и Авдеевское направления – самые горячие участки.

 

 

Автор: Мар'яна Бекало