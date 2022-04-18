Улицу Бучи, где находилась колонна разбитой техники, отчистили до неузнаваемости: фото

Бучу после освобождения от оккупантов и разминирования начали убирать. В частности, спасатели и волонтеры разобрали завалы, а также дороги от техники и обломков.

В сети показали фото Вокзальной улицы в Буче, которая раньше была заставлена разбитой техникой.

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Известно, что на этой улице украинские военные уничтожили большую колонну российской техники. Теперь она полностью расчистилась. Улица изменилась прямо к неузнаваемости.

"Это та улица, которая на всех фото с разбитой военной техникой", – написала журналистка Кристина Бердинских.

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К слову, на улицах Бучи Киевской области после освобождения от российских оккупантов нашли десятки тел погибших. Они лежали прямо на дорогах. Также убитых и замученных местных жителей находили в подвалах, частных усадьбах, парках и скверах.

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