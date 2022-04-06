Улицы Бучи очищают от взрывчаток и мин

На улицах Бучи спасатели и саперы ликвидируют взрывоопасные предметы. Пиротехники постоянно изымают и вывозят новые партии взрывоопасных предметов.

Это не только артефакты боевых действий в виде боеприпасов, но и взрывные ловушки, которые враг оставил после себя.

Важно Страшно представить, что нас там ожидает, – МВД о Бородянке и разборе завалов

Журналисты украинских и иностранных СМИ посетили Бучу. Там работники ГСЧС показали им часть наиболее смертоносных находок. Ими буквально усеяны улицы киевского пригорода.

Ранее в Киевской ОВА сообщали, что на разминирование освобожденных населенных пунктов Киевщины уйдет по меньшей мере 10 дней.

Разрушенные улицы Бучи / Фото Андрея Новицкого:

Кстати – Киевляне начали возвращаться домой и уже образовались пробки: