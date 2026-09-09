Соответствующее требование высказал помощник российского диктатора Юрий Ушаков, который также допустил возобновление трехсторонних переговоров в столице ОАЭ.

Что сказал Ушаков о войне и требованиях к США?

Помощник Владимира Путина Юрий Ушаков заявил о необходимости полного свертывания американской поддержки Киева для прекращения боевых действий.

Вашингтон для скорейшего прекращения военных действий мог бы прекратить оказывать прямую помощь Украине,

– цинично высказался он.

По его словам, закрытый разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом касался достижения мирного урегулирования. Во время встречи со спецпосланцами Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером глава Кремля обсуждал возможное возобновление контактов с украинской стороной.

При этом Ушаков отметил, что Москва не исключает возобновления трехсторонних переговоров в формате Украина–США–Россия в Абу-Даби.

Россияне заявляют о встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина

В Кремле допускают возможность проведения трехстороннего саммита с участием Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа. По предварительной информации, встреча может состояться 18–19 ноября 2026 года в китайском Шэньчжэне в ходе саммита АТЭС.

Вопрос организации такого формата Путин и Трамп обсудили во время телефонного разговора 8 сентября. Песков отметил, что в настоящее время стороны продолжают обсуждать возможность проведения встречи на высшем уровне.