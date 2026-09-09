Відповідну вимогу висловив помічник російського диктатора Юрій Ушаков, також допустивши відновлення тристоронніх переговорів у столиці ОАЕ.

Що сказав Ушаков щодо війни та вимог до США?

Помічник Володимира Путіна Юрій Ушаков заявив про необхідність повного згортання американської підтримки Києва для припинення боїв.

Вашингтон для якнайшвидшого припинення військових дій могли б припинити надавати пряму допомогу Україні,

– цинічно висловився він.

За його словами, закрита розмова між Володимиром Путіним і Дональдом Трампом стосувалася досягнення мирного врегулювання. Під час зустрічі зі спецпосланцями Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером очільник Кремля обговорював можливе поновлення контактів з українською стороною.

При цьому, Ушаков зазначив, що Москва не виключає поновлення тристоронніх переговорів у форматі Україна-США-Росія в Абу-Дабі.

Росіяни заявляють про зустріч Путіна, Трампа й Сі Цзіньпіна

У Кремлі допускають можливість проведення тристороннього саміту за участю Володимира Путіна, Сі Цзіньпіна та Дональда Трампа. За попередньою інформацією, зустріч може відбутися 18 – 19 листопада 2026 року в китайському Шеньчжені під час саміту АТЕС.

Питання організації такого формату Путін і Трамп обговорили під час телефонної розмови 8 вересня. Пєсков зазначив, що наразі сторони продовжують обговорювати можливість проведення зустрічі на найвищому рівні.