Российские ультиматумы НАТО: Сибига указал на важную деталь

В воскресенье, 15 октября, министр иностранных дел Андрей Сибига указал на опасность новых требований Москвы в отношении НАТО. По его словам, очередной ультиматум по вопросам безопасности повторяет сценарии, предшествовавшие вторжениям в Украину и Грузию.

Ультиматумы Москвы представляют опасность. Об этом дипломат написал в своих социальных сетях.

Что сказал Сибига?

Андрей Сибига подчеркнул, что Россия прибегала к ультиматумам в адрес Альянса накануне нападений на соседние страны. Глава внешнеполитического ведомства напомнил хронологию высказываний Владимира Путина, начиная с выступления на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. Тогда российский диктатор публично назвал расширение НАТО прямой угрозой для своей страны.

Уже в следующем, 2008 году, во время Бухарестского саммита представители Москвы начали открыто выдвигать угрозы в связи с перспективой возможного вступления Грузии и Украины в Североатлантический альянс.

Мы уже видели такое раньше. 2007 год: в Мюнхене Путин называет расширение НАТО "угрозой". 2008 год: в Бухаресте Кремль выдвигает угрозы в связи с перспективами вступления Грузии и Украины в НАТО. Через несколько месяцев Россия вторглась в Грузию,

– подчеркнул Сибига.

Аналогичные требования Москва озвучила в конце 2021 года, настаивая на остановке расширения блока и отводе сил к рубежам 1997 года. Уже через несколько месяцев после этого Кремль начал полномасштабное вторжение в Украину.

Сейчас те же самые претензии возвращаются под видом дискуссий об обновлении европейской безопасности. Глава МИД подчеркнул, что такие заявления не имеют ничего общего с готовностью к реальному миру.

Теперь тот же ультиматум возвращается под новым названием: "европейская архитектура безопасности". Это не приглашение к диалогу. История показывает, что будет дальше: новая эскалация военных действий со стороны России в агрессивных формах, включая откровенную вооруженную агрессию,

– заявил министр.

Он призвал партнеров не играть по правилам, навязанным Москвой. Вместо этого дипломат советует усилить давление на российский режим. По его убеждению, только решительность заставит Кремль серьезно отнестись к мирным усилиям и остановить вооруженную агрессию.

Что известно об ультиматуме Москвы?

Заявление украинского министра прозвучало на фоне новостей о ходе дипломатических консультаций. Как сообщило издание The New York Times, во время переговоров в Абу-Даби о прекращении войны российская делегация вновь потребовала от НАТО возвращения к позициям 1997 года.

Председатель разведывательного комитета Сената США Том Коттон отреагировал на такую позицию и заявил, что переговоры с Москвой на подобных условиях лишены смысла. Сенатор убежден, что ультиматумы Кремля в отношении войск Альянса свидетельствуют о полном отсутствии у Путина намерений договариваться о мире.

Также Андрей Сибига отмечал, что У России нет никаких оснований требовать раздела сфер влияния в Европе. Дипломат подчеркивал, что после огромных потерь армии стран-агрессоров единственное, о чем может договариваться Кремль, – это прекращение огня по нынешней линии фронта.