У Путина есть 2 варианта развития событий в войне, учитывая угрозы Трампа

Дональд Трамп дал Владимиру Путину 50 дней на то, чтобы тот согласился прекратить войну против Украины. Интересно, как поступит кремлевский диктатор, ведь предыдущие попытки с ним договориться не были успешными.

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук рассказал 24 Каналу, что предложение Трампа относительно 50 дней может быть воспринято Путиным по-разному. Он назвал 2 варианта развития событий.

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Как будет действовать Путин в ответ на угрозы Трампа?

Павел Лакийчук считает, что у Путина есть 2 варианта, как действовать в ситуации, когда Трамп угрожает введением тарифов.

Первый – кремлевский диктатор мог бы принять условия президента США. Конечно, Путин, как и раньше, вероятно, продолжал бы играть с Трампом, имитируя готовность к миру.

Ранее диктатор уже пытался так делать. Он обвинял Украину, мол, Россия вроде бы стремится к завершению войны, но украинские военные вооружаются и перегруппировывают свои силы.

Важно! В последнее время Дональд Трамп стал жестче относиться к войне России против Украины, и важную роль в этом сыграл, вероятно, генерал Кит Келлог. Во время встречи с генсеком НАТО Трамп пригрозил ввести 100% пошлины против партнеров России, если Путин не согласится на мир за 50 дней, а также пообещал Украине миллиардную военную помощь.

Второй – Россия будет продолжать наступление на Украину, несмотря на критическое положение и негативные последствия для экономики.

Россия, судя по риторике Путина и его политиков, настроена на конфронтационный путь,

– сказал Лакийчук.

Он добавил, что таким образом Россия срывает маску и демонстрирует свое реальное лицо.