У Путина есть 2 варианта развития событий в войне, учитывая угрозы Трампа
- Дональд Трамп дал Владимиру Путину 50 дней на прекращение войны против Украины, угрожая введением тарифов.
- Россия, по мнению Павла Лакийчука, может выбрать конфронтационный путь, демонстрируя свое истинное лицо.
Дональд Трамп дал Владимиру Путину 50 дней на то, чтобы тот согласился прекратить войну против Украины. Интересно, как поступит кремлевский диктатор, ведь предыдущие попытки с ним договориться не были успешными.
Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук рассказал 24 Каналу, что предложение Трампа относительно 50 дней может быть воспринято Путиным по-разному. Он назвал 2 варианта развития событий.
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Как будет действовать Путин в ответ на угрозы Трампа?
Павел Лакийчук считает, что у Путина есть 2 варианта, как действовать в ситуации, когда Трамп угрожает введением тарифов.
Первый – кремлевский диктатор мог бы принять условия президента США. Конечно, Путин, как и раньше, вероятно, продолжал бы играть с Трампом, имитируя готовность к миру.
Ранее диктатор уже пытался так делать. Он обвинял Украину, мол, Россия вроде бы стремится к завершению войны, но украинские военные вооружаются и перегруппировывают свои силы.
Важно! В последнее время Дональд Трамп стал жестче относиться к войне России против Украины, и важную роль в этом сыграл, вероятно, генерал Кит Келлог. Во время встречи с генсеком НАТО Трамп пригрозил ввести 100% пошлины против партнеров России, если Путин не согласится на мир за 50 дней, а также пообещал Украине миллиардную военную помощь.
Второй – Россия будет продолжать наступление на Украину, несмотря на критическое положение и негативные последствия для экономики.
Россия, судя по риторике Путина и его политиков, настроена на конфронтационный путь,
– сказал Лакийчук.
Он добавил, что таким образом Россия срывает маску и демонстрирует свое реальное лицо.