Все в огне: полиция обнародовала кадры первых минут после атаки на Умань

Утром 28 апреля Россия нанесла ракетный удар по Умани. Вражеская ракета попала в жилой дом и унесла жизни мирных жителей.

Заместитель начальника департамента Патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий опубликовал кадры с первых минут после удара. На видео видна охваченная огнем многоэтажка.

Обратите внимание Россияне обстреляли многоэтажку в Умани: среди погибших двое детей

Первые кадры после удара

Алексей Белошицкий показал видео, на котором виден пожар из-за попадания российской ракеты. Все охвачено огнем, а дом разрушен.

Патрульные вместе с другими профильными службами на месте оказывали всю необходимую помощь пострадавшим, обеспечивали беспрепятственный проезд оперативному транспорту,

– отметил Белошицкий.

Заместитель начальника департамента Патрульной полиции призвал украинцев не игнорировать сирены и реагировать на все сообщения об угрозах атак.

Первые минуты после удара россиян по Умани: смотрите видео

Ракетный удар по Умани: главное

Ночью 28 апреля страна-террорист нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине, избрав себе целью жилые дома. Около 4:30 одна из российских ракет попала в девятиэтажку в Умани. В результате удара 27 из 46 квартир подъезда дома уничтожены, а люди оказались под завалами.

ГСЧС начала поисково-спасательную операцию, в ходе которой по состоянию на 10:30 спасли 17 человек. К сожалению, вражеская атака унесла жизни мирных жителей. По состоянию на 12:00 известно об 11 погибших, среди которых двое детей 10 лет.

Кроме того, 9 пострадавших находятся в больнице. Один человек в крайне тяжелом состоянии.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на циничный теракт россиян и подчеркнул, что террор должен получить справедливый ответ от Украины и мира. И получит. Глава государства подчеркнул, что каждая такая атака, каждое зло против нашей страны и людей приближает государство-террориста только к провалу и наказанию.