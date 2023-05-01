Погибла почти сразу: трагическая история Софии из Умани, чью жизнь оборвал ракетный удар России

В результате ракетного удара россиян по Умани погибла 11-летняя София Шульга. Девочка погибла почти сразу, ведь ее квартира размещалась на восьмом этаже.

В результате ракетного удара также погиб старший брат Софии – 17-летний Кирилл. В то же время родителям с младшим братиком, 6-летним Михаилом, чудом удалось выжить.

Смотрите также Россия попала ракетой по дому в Умани: все, что известно о террористическом обстреле

Российская ракета убила и брата Софии

Семья переехала в Умань из Луганской области. Горидько Алиса, подруга погибшей девочки, вспомнила, что испытала большой стресс, когда узнала о смерти Софии.

Девочка узнала о гибели Софии от своей подруги. По ее словам, София погибла почти сразу.

Стресс был большой. Вечером я узнала, что под завалами была моя подружка София со старшим братом. Мы с ней учились в параллельном классе. Это было около 9 вечера, подружка написала мне, что София погибла почти сразу, потому что ее квартира была на восьмом этаже с той стороны, где попала ракета,

– сказала Алиса.

Валерия Макуха, учительница Софии, рассказала о своей воспитаннице. Она подчеркнула, что девочка была творческой и искренней.

"Погибла моя ученица, творческая и искренняя девочка София Шульга. Невозможно подобрать слова поддержки родителям, которые потеряли самых родных – дочь и сына. София навсегда в нашей памяти и сердцах. Спи спокойно, наша голубоглазая девочка", – сказала она.

Также шокирована такой потерей учительница начальных классов Ольга Крыжановская, которая вела Софию в первый класс.

6 лет назад я вела ее в первый класс, а вчера провела в последний путь. У меня много фотографий и видео с ее участием. Хочу чтобы мир знал, какое светлое и милое дитя лишили жизни москали,

– отметила она.

Софию и Кирилла похоронили 28 апреля. Прощание состоялось в храме Пресвятой Богородицы "Скоропослушница".

Россия нанесла ракетный удар по Умани: что известно