Погибла почти сразу: трагическая история Софии из Умани, чью жизнь оборвал ракетный удар России
Источник:Суспильное
В результате ракетного удара россиян по Умани погибла 11-летняя София Шульга. Девочка погибла почти сразу, ведь ее квартира размещалась на восьмом этаже.
В результате ракетного удара также погиб старший брат Софии – 17-летний Кирилл. В то же время родителям с младшим братиком, 6-летним Михаилом, чудом удалось выжить.
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Российская ракета убила и брата Софии
Семья переехала в Умань из Луганской области. Горидько Алиса, подруга погибшей девочки, вспомнила, что испытала большой стресс, когда узнала о смерти Софии.
Девочка узнала о гибели Софии от своей подруги. По ее словам, София погибла почти сразу.
Стресс был большой. Вечером я узнала, что под завалами была моя подружка София со старшим братом. Мы с ней учились в параллельном классе. Это было около 9 вечера, подружка написала мне, что София погибла почти сразу, потому что ее квартира была на восьмом этаже с той стороны, где попала ракета,
– сказала Алиса.
Валерия Макуха, учительница Софии, рассказала о своей воспитаннице. Она подчеркнула, что девочка была творческой и искренней.
"Погибла моя ученица, творческая и искренняя девочка София Шульга. Невозможно подобрать слова поддержки родителям, которые потеряли самых родных – дочь и сына. София навсегда в нашей памяти и сердцах. Спи спокойно, наша голубоглазая девочка", – сказала она.
Также шокирована такой потерей учительница начальных классов Ольга Крыжановская, которая вела Софию в первый класс.
6 лет назад я вела ее в первый класс, а вчера провела в последний путь. У меня много фотографий и видео с ее участием. Хочу чтобы мир знал, какое светлое и милое дитя лишили жизни москали,
– отметила она.
Софию и Кирилла похоронили 28 апреля. Прощание состоялось в храме Пресвятой Богородицы "Скоропослушница".
Россия нанесла ракетный удар по Умани: что известно
- Российские террористические войска 28 апреля нанесли ракетный удар по многоэтажке в Умани. 29 апреля около 16 часов были завершены аварийно-спасательные работы.
- Ракетный обстрел унес жизни 23 человек, из которых шестеро – дети (трое мальчиков и столько же девочек).
- В сети опубликовали фотографии деток, которых убила Россия. Самому младшему ребенку, погибшему в результате российского обстрела, не было и 2 лет.