В Умани произошел пожар в арендованной хасидами квартире: видео с места событий

В Умани в одной из квартир загорелся кондиционер. Это помещение арендовали хасиды, которые приехали на празднование Рош-га-Шана. Пострадавших нет.

Сначала на место пожара прибыла полиция. Правоохранители быстро эвакуировали жителей дома на безопасное расстояние и перекрыли периметр.

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Полицейский перекрыл подачу газа в дом

Чтобы исключить взрыв, один из полицейских перекрыл подачу газа. Ведь в коридоре был характерный запах, свидетельствовавший об опасности.

Спасатели с пожаром справились очень быстро, поэтому паломники смогли вернуться в свои временные дома. Окончательно и официально причину возгорания установят после расследования.

Смотрите видео пожара из Умани

Ранее хасиды развели костер на балконе

Отметим, что это уже не впервые в Умани в доме, где проживают хасиды, происходит пожар. 7 сентября паломники решили развести костер на балконе, Чтобы приготовить еду. Дым во время пешего обхода заметили правоохранители. Зону барбекю спасатели ликвидировали с помощью огнетушителя.

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Также 7 сентября в Умани хлопот работникам ГСЧС добавила пожар в общежитии Национального университета садоводства. Возгорание произошло в комнате на 1 этаже. Травмировались 7 человек: 3 поранились стеклом, 4 – отравились продуктами горения.