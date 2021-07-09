В Умани женщина устроила драку с полицейскими из-за электросамоката: видео
9 июля 2021 , 11:07Читати новину українською
Источник:Нацполиция
В Умани женщина попыталась присвоить электросамокат, который заметила на улице. Когда правоохранители пытались вернуть транспортное средство владельцу, женщина начала драку.
По данным правоохранителей, хозяин самоката отказался заявлять на женщину в полицию. Однако правоохранители составили на нее протокол из-за хулиганских действий.
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Детали инцидента
- В Умани 7 июля правоохранители отдела реагирования патрульной полиции получили вызов на улицу Киевскую.
- Посетители одного из местных кафе рассказали, что у них произошел конфликт с женщиной, которая приставала к прохожим.
- Она нецензурно ругалась и, очевидно, находилась в состоянии алкогольного опьянения.
- Кроме того, женщина пыталась забрать самокат, который оставили без присмотра.
- Прибывшие на вызов полицейские пытались уладить конфликт и вернуть транспортное средство его законному владельцу.
- В то же время женщина пыталась спровоцировать драку.
- Чтобы не подвергать себя опасности, правоохранители доставили 32-летнюю нарушительницу в Уманское районное управление полиции.
В Умани женщина устроила драку с полицейскими из-за электросамоката: смотрите видео