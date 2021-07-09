В Умани женщина устроила драку с полицейскими из-за электросамоката: видео

9 июля 2021 , 11:07
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Источник:

Нацполиция

В Умани женщина попыталась присвоить электросамокат, который заметила на улице. Когда правоохранители пытались вернуть транспортное средство владельцу, женщина начала драку.

По данным правоохранителей, хозяин самоката отказался заявлять на женщину в полицию. Однако правоохранители составили на нее протокол из-за хулиганских действий.

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Детали инцидента

  • В Умани 7 июля правоохранители отдела реагирования патрульной полиции получили вызов на улицу Киевскую.
  • Посетители одного из местных кафе рассказали, что у них произошел конфликт с женщиной, которая приставала к прохожим.
  • Она нецензурно ругалась и, очевидно, находилась в состоянии алкогольного опьянения.
  • Кроме того, женщина пыталась забрать самокат, который оставили без присмотра.
  • Прибывшие на вызов полицейские пытались уладить конфликт и вернуть транспортное средство его законному владельцу.
  • В то же время женщина пыталась спровоцировать драку.
  • Чтобы не подвергать себя опасности, правоохранители доставили 32-летнюю нарушительницу в Уманское районное управление полиции.

В Умани женщина устроила драку с полицейскими из-за электросамоката: смотрите видео

 

Обратите внимание! В Киеве девушка, которая каталась на самокате Bolt, была вынуждена спрыгнуть с транспортного средства, чтобы не попасть под машину.
Автор: Мар'яна Бекало