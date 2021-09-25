Она сможет и дальше быть посредником в переговорах с Владимиром Путиным. Такое мнение экс-министр иностранных дел Павел Климкин высказал в эфире одного из украинских телеканалов.

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Что Климкин говорит о Меркель

По словам бывшего главы МИД, сейчас Украина проводит разговоры о такой новой стратегии, в частности – с США. Впрочем, пока он не может озвучить больше подробностей. "После перезагрузки Германии Меркель нам еще очень будет нужна – для разговоров с Путиным. Таков мой прогноз", – отметил Климкин.

Интересно! Ангела Меркель возглавила список политиков, которых лучше всего воспринимают украинцы. По результатам опроса "Рейтинга", 73% респондентов относятся к ней положительно, и только 19% – отрицательно.

Что известно об отставке политика

Отметим, что 26 сентября в Германии начнутся выборы в Бундестаг. Именно в этот день Меркель покинет пост канцлера. Она возглавляла правительство своей страны в течение 16 лет. Успешная политическая карьера обеспечила ей пенсию в размере 15 тысяч евро ежемесячно. Кроме того, она будет получать государственное финансирование на 2 помощников, водителя, стенографиста и офис-менеджера.

Меркель – одна из немногих, кто может троллить Путина

В своей колонке для LIGA.net бывший министр описал интересный случай, который произошел во время саммита "нормандской четверки" в Берлине. В конце длительных переговоров Меркель попросила принести пиво. Российскому президенту принесли бутылку Radeberger – этот напиток готовят возле Дрездена. Именно в этом немецком городе Путин когда-то служил сотрудником КГБ. "Я ничем не занимался в Дрездене, только пиво пил. Все, чем я занимался там, есть у разных архивах", – заявлял ранее глава Кремля.

"Троллинг Путину не понравился. Пиво он пить не стал, а вот улыбаться перестал сразу. Не знаю, сколько мировых лидеров, которые могут тролить его. А вот Меркель может", – подчеркнул Павел Климкин.