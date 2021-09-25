Вона зможе й далі бути посередником у перемовинах з Володимиром Путіним. Таку думку ексміністр закордонних справ Павло Клімкін висловив в ефірі одного з українських телеканалів.

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Що Клімкін каже про Меркель

За словами колишнього очільника МЗС, наразі Україна проводить розмови щодо такої нової стратегії, зокрема – зі США. Втім, наразі він не може озвучити більше подробиць. "Після перезавантаження Німеччини нам ще дуже буде потрібна Меркель – для розмов з Путіним. Таким є мій прогноз", – зазначив Клімкін.

Цікаво! Ангела Меркель очолила список політиків, яких найкраще сприймають українці. За результатами опитування "Рейтингу", 73% респондентів ставляться до неї позитивно, й лише 19% – негативно.

Що відомо про відставку політикині

Зазначимо, що 26 вересня у Німеччині розпочнуться вибори до Бундестагу. Саме у цей день Меркель покине посаду канцлерки. Вона очолювала уряд своєї країни протягом 16 років. Успішна політична кар'єра забезпечила їй пенсію у розмірі 15 тисяч євро щомісяця. Окрім того, вона отримуватиме державне фінансування на 2 помічників, водія, стенографіста й офіс-менеджера.

Меркель – одна з небагатьох, хто може тролити Путіна

У своїй колонці для LIGA.net колишній міністр описав цікавий випадок, який стався під час саміту "нормандської четвірки" у Берліні. Наприкінці тривалих перемовин Меркель попросила принести пиво. Російському президенту принесли пляшку Radeberger – цей напій готують біля Дрездена. Саме у цьому німецькому місті Путін колись служив як співробітник КДБ. "Я нічим не займався у Дрездені, лише пиво пив. Все, чим я займався там, є у різних архівах", – заявляв раніше очільник Кремля.

"Тролінг Путіну не сподобався. Пиво він пити не став, а ось посміхатися перестав одразу. Не знаю, скільки є світових лідерів, які можуть тролити його. А ось Меркель може", – наголосив Павло Клімкін.