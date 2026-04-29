Уменьшают возможности врага: Зеленский заявил об увеличении дистанции ударов вглубь России

Украина уже наносит удары по России на расстояние более 1500 километров и в дальнейшем планирует увеличивать эту дистанцию, чтобы ослаблять военный потенциал врага.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в среду, 29 апреля. Читайте также Неожиданный поворот: в ISW объяснили, почему Путин отреагировал на удары по Туапсе Как Украина вводит собственные "санкции"? Владимир Зеленский сообщил, что заслушал доклад генерал-майора Евгения Хмары относительно так называемых дальнобойных санкций– применение украинского оружия для ограничения потенциала русской войны. Он поблагодарил военных Службу безопасности Украины за точность ударов. Расстояние по прямой– более 1500 км. Будем увеличивать соответствующие дистанции, и это вполне справедливые украинские ответы на российский террор,

– подчеркнул глава государства.