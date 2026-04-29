Про це заявив президент України Володимир Зеленський у середу, 29 квітня.

Як Україна запроваджує власні "санкції"?

Володимир Зеленський повідомив, що заслухав доповідь генерал-майора Євгенія Хмари щодо так званих далекобійних санкцій – застосування української зброї для обмеження потенціалу російської війни.

Він подякував військовим Служби безпеки України за точність ударів.

Відстань по прямій – понад 1500 кілометрів. Будемо збільшувати відповідні дистанції, і це цілком справедливі українські відповіді на російський терор,

– наголосив глава держави.

Зеленський також зазначив, що кожне влучання послаблює можливості російської військової промисловості, логістики та нафтового експорту.

Президент підкреслив, що результати таких дій є очевидними для всіх, як і те, що Росії необхідно завершувати війну. За його словами, вже настав час переходити до дипломатії, і Москва має почути цей сигнал.

У своєму дописі Володимир Зеленський також показав кадри пожеж та диму, що здіймається над територією Росії після українських ударів.

Далекобійні санкції в дії: дивіться відео

Нагадаємо, днями в Польщі пройшла конференція "На шляху до URC (Ukraine Recovery Conference). Безпека й оборонний вимір", на якій представили макети українських балістичних ракет FP-7 та FP-9. У конференції брали участь прем'єр-міністри України і Польщі Юлія Свириденко і Дональд Туск.

Авіаексперт Анатолій Храпчинський вважає, що перші удари на відстань middle strike можуть початися вже у травні. Що стосується ударів великої дальності (deep strike), то, за його прогнозом, застосування можливе наприкінці 2026 року або на початку 2027-го. Авіаексперт пояснив, що це пов'язано зі складністю технологій, адже для ураження цілей на більшій відстані потрібні значно якісніші та складніші технічні рішення.

