В Раде предложили уменьшить призывной возраст: хронология 441 дня войны

Вооруженные Силы продолжают держать оборону Бахмута и других городов, не давая врагу их захватить. Собственно, самые горячие бои продолжаются на Востоке Украины. Вместе с тем в воздухе витает предчувствие контрнаступления.

Уже даже оккупанты понимают, что украинских защитников им не победить. К слову, среда, 10 мая, – это 441 сутки героического сопротивления вражеской армии. Главные события этого дня – в материале 24 Канала.

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03:03 Спикер Воздушных сил Юрий Игнат призвал не очаровываться успехами украинского ПВО из-за показателя в 90% сбитых вражеских ракет. По его словам, во время последующих атак этот показатель может составить 30 или 40 процентов.

Очень радоваться рано, мы получили мало помощи от Запада для работы против воздушных целей. К сожалению, чтобы защитить всю Украину, нам нужно еще много современных систем,

– подчеркнул Игнат.

01:32 В Верховную Раду внесли законопроект о снижении призывного возраста. Собственно, в нем говорится о снижении предельного возраста взятия на военный учет с 27 до 25 лет.