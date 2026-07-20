Об этом рассказал начальник управления по связям с общественностью Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Какую тактику сейчас используют россияне?

Юрий Игнат пояснил, что россияне полагаются на баллистические удары из-за проблем с поставками ракет для ПВО Украины.

В то же время количество дронов от этого не уменьшилось – враг запускает БПЛА каждую ночь, а иногда и днем.

Они (россияне, – 24 Канал) проводят атаки каждую ночь, а сейчас и в дневное время. Когда противник ставит перед собой такую цель, то дроны могут проводить атаки и круглосуточно,

– добавил Игнат.

Представитель Воздушных сил отметил, что украинским защитникам приходится работать практически без передышки. По его словам, после ночного запуска около 150 беспилотников оккупанты могут задействовать еще более сотни дронов уже днем.

Эти постоянные атаки изматывают не только личный состав, но и технику.

Противник может несколько изменить акцент в ударах, будь то на дроны или на ракеты. И не забывайте о дронах тактического уровня – это те же "Ланцеты", "Молнии", они в эту статистику, которую мы приводим, даже не входят,

– подытожил Юрий Игнат.

Напомним, на днях аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что Россия снизила интенсивность применения беспилотников. Если за весь июнь оккупанты запустили 5 749 дронов, то по состоянию на 19 июля – 2 955.

Зато с начала этого месяца Россия использовала до двух третей своего запланированного годового производства ракет "Циркон" – враг запустил 107 баллистических ракет и еще 20 "Цирконов".