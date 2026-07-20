Про це розповів начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Яку тактику зараз використовують росіяни?

Юрій Ігнат пояснив, що росіяни покладаються на балістичні удари через проблеми з постачанням ракет для ППО для України.

Водночас кількість дронових від цього не зменшилась – ворог запускає БпЛА щоночі, а іноді й удень.

Вони (росіяни, – 24 Канал) атакують щоночі, і зараз протягом денної пори. Коли противник ставить собі таку мету, то дрони можуть атакувати і цілодобово,

– додав Ігнат.

Речник Повітряних сил зазначив, що українським захисникам доводиться працювати практично без перепочинку. За його словами, після нічного запуску близько 150 безпілотників окупанти можуть застосувати ще понад сотню дронів уже вдень.

Ці постійні атаки виснажують не лише особовий склад, а й техніку.

Противник може дещо змінити акцент в ударах, чи то на дрони, чи то на ракети. І не забувайте про дрони тактичного рівня – це ті ж самі "Ланцети", "Молнії", вони в цю статистику, яку ми подаємо, навіть і не входять,

– підсумував Юрій Ігнат.

Нагадаємо, днями аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що Росія зменшила інтенсивність застосування безпілотників. Якщо за весь червень окупанти запустили 5 749 дронів, то станом на 19 липня – 2 955.

Натомість від початку цього місяця Росія використала до двох третин свого запланованого річного виробництва ракет "Циркон" – ворог запустив 107 балістичних ракет та ще 20 "Цирконів".