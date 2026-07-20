В Інституті вивчення війни пояснили, що це може означати.

Чому Росія посилила балістичні атаки?

Українське джерело в оборонному відомстві виданню "Мілітарний" повідомило 19 липня, що Росія використала до двох третин свого запланованого річного виробництва ракет "Циркон" лише у липні 2026 року.

Також звіти Повітряних сил за липень вказують на те, що країна-терористка запустила 107 балістичних ракет та ще 20 Цирконів.

Тим часом у розвідці стверджували, що Росія щомісяця виробляє близько 60 балістичних ракет "Іскандер-М" та 40 ракет для комплексу С-400.

Росія, схоже, використовує свої арсенали, щоб продовжувати збільшувати кількість балістичних ракет, які вона запускає проти України, оскільки ці ракети мають вищий рівень успішності, ніж дрони та крилаті ракети,

– пояснили зміну тактики в ISW.

Російські збройні сили одночасно зменшили кількість дронів. Було запущено 2 955 станом на 19 липня порівняно з 5 749 у червні.

Нагадаємо, що у ніч на 19 липня Україна пережила наймасованішу балістичну атаку. Основний удар припав на Київ та область.

Росіяни протягом ночі випустили приблизно 40 ракет, зокрема 10 протикорабельних ракет "Циркон", 25 балістичних ракет "Іскандер-М/С-400", 3 протикорабельні ракети "Онікс" та 3 керовані крилаті ракети Х-59/69. Окрім того, летіли 125 дронів.