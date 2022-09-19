Оккупанты экономят снаряды, но запасы мощные, – Гуменюк сказала, уменьшились ли обстрелы

Благодаря эффективным действиям ВСУ российские войска на Юге Украины испытывают проблемы с логистикой и обеспечением, ведь наши защитники уничтожили и пути снабжения, и немало складов с боеприпасами.

Впрочем, на количество российских обстрелов это повлияло не столь существенно. Они начали экономить снаряды, но запасы у них довольно мощные. Об этом 24 каналу рассказала глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Россияне готовят очередные провокации в Херсоне, чтобы обвинить ВСУ, – Братчук

Логистика нарушена

Она напомнила, что после объявления начала и подготовки к контрнаступлению в Херсонской области, оккупанты начали перебрасывать с Востока и стягивать на Юг мощные силы.

Поэтому разветвленная система тех же складов боеприпасов, тех же сосредоточений войск еще позволяет им избивать и обстреливать тыловые районы и наши подразделения вдоль линии столкновения,

– заметила Гуменюк.

Она добавила, что хоть и нельзя сказать, что россияне стреляют меньше, но в их боевой активности наблюдается определенная вялость. оккупанты очень демотивированы и не видят целей и задач, которые могли бы объяснить, что они там делают.

Гуменюк о ситуации в Херсонской области: смотрите видео

Враг пытается восстановить разрушенные ВСУ переправы

Несмотря на многочисленные неудачи,оккупанты не прекращают попытки возобновить переправы, разрушенные украинскими военными. По словам депутата Херсонского облсовета и военнослужащего ВСУ Сергея Хланя, они сосредоточили на этом все свои усилия и пытаются возводить понтонные переправы, а также применять баржи.