Утім, на кількість російських обстрілів це наразі вплинуло не настільки суттєво. Вони почали економити снаряди, але все ж запаси у них доволі потужні. Про це 24 каналу розказала голова Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

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Логістика порушена

Вона нагадала, що після оголошення початку та підготовки до контрнаступу на Херсонщині, окупанти почали перекидати зі Сходу та стягувати на Південь потужні сили.

Тому розгалужена система тих самих складів боєприпасів, тих самих зосереджень військ ще дозволяє їм бити та обстрілювати тилові райони і наші підрозділи вздовж лінії зіткнення,

– зауважила Гуменюк.

Вона додала, що хоч і не можна сказати, що росіяни стріляють менше, але в їхній бойовій активності спостерігається певна млявість. Окупанти дуже демотивовані і не бачать цілей та задач, які могли б пояснити, що вони там роблять.

Гуменюк про ситуацію на Херсонщині: дивіться відео

Ворог намагається відновити зруйновані ЗСУ переправи

Попри численні невдачі, окупанти не припиняють спроби відновити переправи, які зруйнували українські військові. За словами депутата Херсонської облради та військовослужбовця ЗСУ Сергій Хлань, вони зосередили на цьому всі свої зусилля і намагаються зводити понтонні переправи, а також застосовувати баржі.