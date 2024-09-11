Маловероятно, что США перестанут помогать Украине после выборов, – адмирал НАТО

США вряд ли прекратят оказывать помощь Украине в войне с Россией, несмотря на результаты президентских выборов. На конференции в Сеуле председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр подчеркнул, что американское общество продолжает поддерживать Украину.

Адмирал также отметил, что Дональд Трамп во время дебатов с Камалой Харрис выразил желание, чтобы война закончилась. Кроме того, за дальнейшую помощь Украине выступает как Демократическая, так и Республиканская партии, сказал адмирал.

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Прекратится ли помощь США после выборов

Бауэр заявил, что США вряд ли прекратят оказывать помощь Украине в войне с Россией, независимо от того, кто победит на президентских выборах.

Он добавил, что среди американцев, демократов и республиканцев есть широкая поддержка Украины.

Я думаю, что в этом свете маловероятно, что США как страна прекратит поддерживать Украину,

– подчеркнул Бауэр.

Он отметил, что был бы удивлен, если бы США позволили российскому диктатору Владимиру Путину выиграть войну и захватить украинские территории.

"Если россияне прекратят войну сейчас и пойдут домой, война закончится. Если Украина остановит войну сейчас, они потеряют свою страну. Вот в чем разница", – объяснил адмирал НАТО.