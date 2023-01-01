Поддержка Украины не снизится после года войны. Вопрос войны – это не вопрос популизма, это вопрос стратегического развития государств.

Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Андрей Вигиринский. В частности, наши военные и политические руководители уже говорили о том, какого оружия и техники требует Украина для успешного контрнаступления.

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Вопрос поддержки – это стратегический вопрос

Вигиринский рассказал, что вопрос поддержки в условиях войны – это не опирание на общественное мнение. В таких случаях правительства не совещаются с населением, а принимают стратегически правильные для страны решения. Они не учитывают мнения граждан об усталости от войны и т.д.

Пусть правительство какой-либо из стран принимает решение, что больше не поддерживает Украину. Не дает оружие, потому что люди устали. Упал уровень поддержки граждан. Опираясь на мнение наших граждан, принимаем решение о прекращении помощи,

– отметил политолог.

Он добавил, что в таком случае управление государства превращается во власть толпы. Но у толпы нет гарантий, что империалист решит ограничиться только Украиной. Да, сегодня может быть решен экономический вопрос, но от этого может быть неочевидное последствие войны в центральной и западной Европе.

Вигиринский о том, уменьшится ли поддержка Украины после года войны: смотрите видео

Поддержка не уменьшится

По словам политолога, тем и отличаются государственники от популистов. Первые мыслят стратегически, а вторые пытаются удовлетворить запрос определенной группы людей здесь и сейчас. Поэтому в этом смысле поддержка правительства США не уменьшится.

"Он так же поддерживал правительство Афганистана 20 лет, несмотря на то, что народ США все 20 лет немного устал слушать об Афганистане и триллионе долларов, который там был потерян. Это отвечало стратегическим интересам государства, как при демократах, так и при республиканцах", – заметил Вигиринский.

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