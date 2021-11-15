Умер 9-летний мальчик, пострадавший в давке на концерте Трэвиса Скотта
Источник:Associated Press
В США умер 9-летний мальчик, который сильно пострадал в давке на концерте репера Трэвиса Скотта. Он стал самой молодой жертвой смертельного фестиваля.
Мальчик сидел у отца на плечах во время концерта
Эзра Блаунт умер в Техасской детской больнице 14 ноября. Известно, что он приехал на фестиваль Astroworld в Хьюстоне из Далласа.
К теме Оплатит похороны и вернет деньги за билеты: Трэвис Скотт извиняется за смертельный концерт
Семья Блаунтов скорбит о непостижимой потере своего драгоценного маленького сына. Смерть ребенка не должна была стать следствием того, что его взяли на концерт. Это должен был быть радостный праздник,
– сказал адвокат семьи Бен Крамп.
Трестон Блаунт, отец Эзры, создал страницу GoFundMe для поиска денег на лечение ребенка. Там он написал, что на злосчастном концерте мальчик сидел у него на плечах. Когда толпа подавила их, отец потерял сознание. Придя в себя, мужчина понял, что Эзры рядом нет. Тогда начались поиски мальчика. Наконец его нашли в больнице с тяжелыми ранениями.
Какие травмы получил Эзра
Согласно иску, который семья подала против Скотта и организатора события Live Nation, ребенок получил серьезные повреждения мозга, почек и печени после того, как его "били ногами, наступали, растоптали и чуть не раздавили насмерть".
Семья Блаунтов требует возмещения убытков на сумму не менее 1 миллиона долларов.
Что известно о смертельном концерте Трэвиса Скотта
- 5 ноября на фестиваль Astroworld пришло 50 тысяч посетителей. Когда на сцену вышел репер, все они стали проталкиваться вперед.
- Так образовалась страшная давка, в которой люди падали в обморок и падали на землю. Маленький Эзра стал десятой жертвой. Среди других погибших есть люди в возрасте от 16 до 27 лет. Кроме того, сотни других фанатов пострадали.
- На видео с места происшествия видно, что репер несколько раз останавливал шоу, а медики пробирались сквозь толпу, спасая пострадавших.
- Немало участников Astroworld Festival осуждают Трэвиса Скотта, который якобы провоцировал толпу и продолжал выступать, когда она вышла из-под контроля.
- Сам репер пообещал отдать деньги за билеты всем 50 тысячам собравшимся. Кроме того, он оплатит похороны погибших.