Умер 9-летний мальчик, пострадавший в давке на концерте Трэвиса Скотта

В США умер 9-летний мальчик, который сильно пострадал в давке на концерте репера Трэвиса Скотта. Он стал самой молодой жертвой смертельного фестиваля.

Мальчик сидел у отца на плечах во время концерта

Эзра Блаунт умер в Техасской детской больнице 14 ноября. Известно, что он приехал на фестиваль Astroworld в Хьюстоне из Далласа.

К теме Оплатит похороны и вернет деньги за билеты: Трэвис Скотт извиняется за смертельный концерт

Семья Блаунтов скорбит о непостижимой потере своего драгоценного маленького сына. Смерть ребенка не должна была стать следствием того, что его взяли на концерт. Это должен был быть радостный праздник,

– сказал адвокат семьи Бен Крамп.

Трестон Блаунт, отец Эзры, создал страницу GoFundMe для поиска денег на лечение ребенка. Там он написал, что на злосчастном концерте мальчик сидел у него на плечах. Когда толпа подавила их, отец потерял сознание. Придя в себя, мужчина понял, что Эзры рядом нет. Тогда начались поиски мальчика. Наконец его нашли в больнице с тяжелыми ранениями.

Какие травмы получил Эзра

Согласно иску, который семья подала против Скотта и организатора события Live Nation, ребенок получил серьезные повреждения мозга, почек и печени после того, как его "били ногами, наступали, растоптали и чуть не раздавили насмерть".

Семья Блаунтов требует возмещения убытков на сумму не менее 1 миллиона долларов.

Что известно о смертельном концерте Трэвиса Скотта