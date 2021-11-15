Хлопчик сидів у батька на плечах під час концерту

Езра Блаунт помер у Техаській дитячій лікарні 14 листопада. Відомо, що він приїхав на фестиваль Astroworld в Х'юстоні з Далласа.

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Сім'я Блаунтів сумує про незбагнену втрату свого дорогоцінного маленького сина. Смерть дитини не мала стати наслідком того, що її взяли на концерт. Це мало бути радісне свято,

– сказав адвокат сім'ї Бен Крамп.

Трестон Блаунт, батько Езри, створив сторінку GoFundMe для пошуку грошей на лікування дитини. Там він написав, що на злощасному концерті хлопчик сидів у нього на плечах. Коли натовп придушив їх, батько втратив свідомість. Прийшовши до тями, чоловік зрозумів, що Езри поруч немає. Тоді почалися пошуки хлопчика. Врешті його знайшли в лікарні з тяжкими пораненнями.

Яких травм зазнав Езра

Згідно з позовом, який сім’я подала проти Скотта та організатора події Live Nation, дитина отримала серйозні пошкодження мозку, нирок і печінки після того, як її "били ногами, наступали, розтоптали та ледь не розчавили на смерть".

Сім'я Блаунтів вимагає відшкодування збитків на суму щонайменше 1 мільйон доларів.

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