Умер американский телеведущий Фил Донахью – "отец" Опры Уинфри и ведущий мостов с СССР

Фила Донахью считают телеведущим-новатором. Ему было 88 лет. Семья сообщила, что он страдал от продолжительной болезни, но причину смерти не разглашают, передает 24 Канал.

Также на днях умер знаменитый французский киноактер Ален Делон. Он был звездой мирового кинематографа.

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Что известно о Филе Донахью

Новаторский журналист телевизионных ток-шоу Фил Донахью умер в воскресенье вечером дома в окружении своей жены Марло Томас, сестры, детей, внуков и любимого золотистого ретривера Чарли,

– сообщила семья.

Фил прославился в конце 1960-х годов., Его новаторство заключалось в том, что он впервые начал взаимодействовать со студийной аудиторией и "принес новые идеи в гостиные американцев".

Опра Уинфри признавала, что является его последовательницей. Она называла его рейтинговое дневное "Шоу Фила Донахью" "умными разговорами" во второй половине дня. Шоу Фила положило начало целому телеформату.

"Его шоу дебютировало на национальном уровне, и вся страна узнала о его личном бренде откровенного разговора. Если бы не было шоу Фила Донахью, не было бы и шоу Опры Уинфри. Он был первым, кто признал, что женщин интересует нечто большее, чем советы насчет туши для ресниц и рецепты тортов, – что мы умные, нас беспокоит мир вокруг и мы хотим для себя лучшей жизни", – заявила она в 2022 году.

Сам Донахью не скрывал феминистические взгляды. Его возмущало отношение к женщинам на рабочем месте как к красивым куклам.

Еще Донахью был известен как ведущий телемостов СССР – США. А до 1996 года на телеканале CNBC выходила еженедельная программа Pozner & Donahue с советско-российским журналистом Владимиром Познером.