Також днями помер славетний французький кіноактор Ален Делон. Він був зіркою світового кінематографа.

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Що відомо про Філа Донаг'ю

Новаторський журналіст телевізійних ток-шоу Філ Донаг'ю помер у неділю ввечері вдома в оточенні своєї дружини Марло Томас, сестри, дітей, онуків і улюбленого золотистого ретривера Чарлі,

– повідомила родина.

Філ уславився наприкінці 1960-х років. Його новаторство полягало в тому, що він уперше почав взаємодіяти зі студійною аудиторією і "приніс нові ідеї у вітальні американців".

Опра Вінфрі визнавала, що є його послідовницею. Вона називала його рейтингове денне "Шоу Філа Донаг'ю" "розумними розмовами" в другій половині дня. Шоу Філа поклало початок цілому телеформату.

"Його шоу дебютувало на національному рівні, і вся країна дізналася про його особистий бренд відвертої розмови. Якби не було шоу Філа Донаг'ю, не було б і шоу Опри Вінфрі. Він був першим, хто визнав, що жінок цікавить дещо більше, ніж поради щодо туші для вій та рецепти тортів, – що ми розумні, нас турбує світ навколо і ми хочемо для себе найкращого життя", – заявила вона у 2022 році.

Сам Донаг'ю не приховував феміністичні погляди. Його обурювало ставлення до жінок на робочому місці як до красивих ляльок.

Іще Донаг'ю був відомий як ведучий телемостів СРСР – США. А до 1996 року на телеканалі CNBC виходила щотижнева програма Pozner & Donahue з радянсько-російським журналістом Владіміром Познером.