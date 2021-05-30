СМИ сообщили предварительную причину смерти посла Андрея Бешты в Таиланде

Дипломат Андрей Бешта, который был Чрезвычайным и Полномочным послом в Таиланде скончался на 45 году жизни. Его недавно своим указом уволил Владимир Зеленский.

Известие о смерти Андрея Бешты подтвердили в МИД Украины, а также известил президент Владимир Зеленский. Правда, раньше не было информации об обстоятельствах смерти дипломата.

Напомним Умер посол Украины в Таиланде Андрей Бешта

Вероятная причина смерти посла

Посол Украины в Таиланде, Лаосе и Мьянме скончался внезапно ночью 30 мая. Как сообщают источники СМИ в МИД Украины, причиной смерти Андрея Бешты стал сердечный приступ.

Известно, что Андрею Беште было 44 года. С ноября 2015 года дипломат занимал пост чрезвычайного и полномочного посла Украины в Королевстве Таиланд. С 2017 года был также послом Украины в Лаосе и Мьянме по совместительству.

Всего в дипломатической сфере он проработал 23 года – с 1998-го.

Бешту уволили с должности посла

Андрея Бешту уволили с должности посла почти два месяца назад. Владимир Зеленский 6 апреля подписал указ, которым уволил Андрея Бешту с должностей:

Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Таиланд,

Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Лаосской Народно-Демократической республике, чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Союз Мьянма.

Сообщается он уже готовился к возвращению в Украину из Таиланда. Дипломат был женат, у него осталось трое детей.