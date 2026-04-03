Умер Борис Зименковский – многолетний ректор ЛНМУ имени Даниила Галицкого

Ночью 3 апреля из жизни ушел Борис Зименковский. Он 25 лет возглавлял ЛНМУ имени Даниила Галицкого.

Трагическое известие сообщили в учебном заведении.

Смотрите также В Одессе попрощались с Владимиром Комаровым – звездой "Маски-шоу"

Что известно о смерти Бориса Зименковского?

Ночью не стало Бориса Семеновича Зименковского. В 1998-2023 годах он был ректором Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого.

Зименковский также был доктором фармацевтических наук, профессором, академиком НАМН Украины, лауреатом Государственной премии Украины в области науки и техники, почетным доктором Люблинского медицинского университета, действительным членом ряда общественных академий (АНВОУ, АНТКУ, МАНТИ, УАН, Нью-Йоркской АН).

В университете отметили, что коллектив выражает соболезнования семье покойного. Там подчеркнули, что он был выдающимся ученым, педагогом, внесшим значительный вклад в науку и образование

Сегодня не стало Бориса Зименковского – многолетнего ректора Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого, человека, который посвятил свою жизнь медицине, образованию и развитию университетского сообщества. Его имя навсегда останется связано с целой эпохой в истории университета. Искренние соболезнования родным, близким, коллегам, ученикам и всему медицинскому сообществу,

– говорится в сообщении главы Львовской ОВА Максима Козицкого.

Потери Украины: последние новости