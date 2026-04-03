3 апреля, 10:19
Умер Борис Зименковский – многолетний ректор ЛНМУ имени Даниила Галицкого

Анастасия Колесникова
Основные тезисы
  • Борис Зименковский скончался ночью 3 апреля.
  • Он был выдающимся ученым, доктором фармацевтических наук, академиком и лауреатом Государственной премии Украины.

Ночью 3 апреля из жизни ушел Борис Зименковский. Он 25 лет возглавлял ЛНМУ имени Даниила Галицкого.

Трагическое известие сообщили в учебном заведении.

Что известно о смерти Бориса Зименковского?

Ночью не стало Бориса Семеновича Зименковского. В 1998-2023 годах он был ректором Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого.

Зименковский также был доктором фармацевтических наук, профессором, академиком НАМН Украины, лауреатом Государственной премии Украины в области науки и техники, почетным доктором Люблинского медицинского университета, действительным членом ряда общественных академий (АНВОУ, АНТКУ, МАНТИ, УАН, Нью-Йоркской АН).

В университете отметили, что коллектив выражает соболезнования семье покойного. Там подчеркнули, что он был выдающимся ученым, педагогом, внесшим значительный вклад в науку и образование 

Сегодня не стало Бориса Зименковского – многолетнего ректора Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого, человека, который посвятил свою жизнь медицине, образованию и развитию университетского сообщества. Его имя навсегда останется связано с целой эпохой в истории университета. Искренние соболезнования родным, близким, коллегам, ученикам и всему медицинскому сообществу,
 – говорится в сообщении главы Львовской ОВА Максима Козицкого.

Потери Украины: последние новости

  • 29 марта умер Виллен Захарович Новак в возрасте 88 лет. Новак был известным режиссером, сценаристом, актером и его работы неоднократно отмечали на международных фестивалях.

  • Во время вражеской атаки на Винницу 24 марта погиб доктор технических наук, профессор, выдающийся ученый Борис Авксентюк. Он воспитал не одно молодое поколение.

  • 20 марта умер Почётный Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет в возрасте 97 лет от обострения хронических болезней. Филарет был ключевым деятелем украинского церковного движения за независимость, назывался Герой Украины.