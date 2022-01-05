Умер бывший главный повар Кремля, готовивший для Путина и Ельцина

Умер глава Национальной ассоциации кулинаров России Виктор Беляев. Он 30 лет проработал на кремлевской кухне.

Беляеву было 64 года. Сообщение о его смерти появилось 4 января. Известно, что кулинар ушел из жизни в Екатеринбурге.

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Причины смерти неизвестны

Информацию о смерти Беляева подтвердили на сайте Национальной ассоциации кулинаров. Кроме того, вице-президент Ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области Олег Пономарев на своей странице назвал смерть Беляева невосполнимой утратой для профессионального сообщества.

С его именем связываются самые громкие кулинарные мероприятия, он был человеком без лицемерия верным и верным своему делу. И сегодня все кулинары России скорбят о том, что мы потеряли поистине великого человека,

– говорится в сообщении Национальной ассоциации.

От чего умер бывший кремлевский повар – информации нет. Время и место прощания с поваром сообщат позже.

Что известно о Викторе Беляеве

Родился он в 1957 году в Норильске, рос в Москве. После окончания Московского кулинарного училища начал работать в ресторане "Прага". Предложение перейти на работу в Кремль на спецкухню Совета Министров СССР получил в 1978 году.

В комбинате питание "Кремлёвский" работал вплоть до 2008 года. Сначала был обычным поваром, а затем стал генеральным директором. С 2008 года возглавлял Национальную ассоциацию кулинаров России.

Известно, что Беляев готовил для глав государств, в том числе президентов России Владимира Путина и Бориса Ельцина. Также отвечал за обслуживание лидеров других стран, приезжавших в Москву с официальным визитом.

Комбинат питания "Кремлёвский" имеет подразделения, работающие в Кремле, правительстве России, Госдуме, Совете Федерации, Верховном и Конституционном судах, а также в комплексе зданий администрации президента.

В свое время Беляева награждали медалью ордена "За заслуги перед Родиной", золотым знаком "За многолетний труд в Управлении делами Президента", орденами Преподобного Сергея Радонежского и Святого благоверного великого князя Димитрия Донского.